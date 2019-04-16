İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Putin'den Fransa'ya Notre Dame mesajı

Putin'den Fransa'ya Notre Dame mesajı
Putin'den Fransa'ya Notre Dame mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız halkına yönelik mesaj yayımladı.

Kremlin Sarayı basın servisi, Fransa'nın sembol yapılarından Notre Dame Katedrali'nde meydana gelen yangın nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız halkına yönelik mesajını yayınladı. 

Putin'in mesajında, “Notre Dame Fransa'nın sembollerinden, Avrupa ve dünyanın paha biçilemez miraslarından ve Hristiyanların en önemli mabetlerinden biri” ifadelerini kullanarak, Rus halkının dün gece yaşanan yangından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu aktardığı belirtildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.