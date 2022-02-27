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Putin'den orduya özel savaş durumu emri!

Putin'den orduya özel savaş durumu emri!
Putin'den orduya özel savaş durumu emri!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesinin ardından NATO'nun eylemlerini gerekçe göstererek, Rus Caydırıcı Kuvvetleri'nin özel savaş durumuna geçmesi talimatı verdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken NATO, Ukrayna'ya destek olmak ve doğu ülkelerindeki varlığını güçlendirmek için yeni adımlar attı. NATO'nun bu hamlesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir karar geldi.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'la, Kremlin Sarayı'nda görüşme gerçekleştiren Putin, Rus ordusuna yeni talimatlar verdi. Rus ordusuna özel savaş görevi rejimine geçmesini emreden Putin, "Gördüğünüz üzere Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla kalmayıp aynı zamanda önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri, ülkemize yönelik saldırgan açıklamalarda da bulunuyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum" dedi.

Erhan Altıparmak
 

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