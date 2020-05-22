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Putin'den Pakistan'a taziye mesajı

Putin'den Pakistan'a taziye mesajı
Putin'den Pakistan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan’daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Pakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeni ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye ve Başbakan İmran Han'a taziyelerini iletti. Kremlin Sarayı tarafından yayınlanan taziye mesajında, “Rusya Federasyonu, Pakistan'daki uçak kazasında yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor ve yaralananların en kısa zamanda tekrardan sağlığına kavuşmasını temenni ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim bölgesine düştü. Uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunurken, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi sağ kurtuldu.

Bekir Keskin

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