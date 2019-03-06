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Putin'den Rus askerlerine yasak geldi

Putin'den Rus askerlerine yasak geldi
Putin'den Rus askerlerine yasak geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus askeri personelinin görev esnasında akıllı telefon kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Devlet Duması'nın, Rus askeri personelinin görev sırasında akıllı telefon kullanımını yasaklamasına ilişkin kabul ettiği yasa tasarısı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı.

Sosyal medya kullanımının ulusal güvenliği tehdit edebildiği fikrinden yola çıkılan yasa kapsamında Rus askeri personeli artık fotoğraf çekme, video kaydetme ve internete girme özelikleri olan akıllı telefon, tablet gibi cihazları görev sırasında kullanamayacak.

Yasa kapsamında Rus askeri personeli ayrıca sosyal medyada, kendileri, iş arkadaşları, çalıştıkları departmanlar ya da görevleri gibi konularda paylaşımda da bulunamayacak.  

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