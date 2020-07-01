Putin'den Suriye açıklaması: 'Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana formatı kapsamında videokonferans ile görüştü. Açılış konuşmasını yapan İran Cumhurbaşkanı Hasna Ruhani, Ruhani, “Suriye'de bir çok önemli gelişmeler yaşandı ve üç ülke arasında korona virüs nedeniyle video konferans yöntemiyle zirve yapılmasını kararlaştırdık. Umut ediyorum kısa zaman içerisinde İran İslam Cumhuriyetinin ev sahipliğinde Astana zirvesini düzenleyebiliriz” dedi.

Korona virüsün Suriye sağlık ve ekonomi sisteminde sorunlara neden olduğunu kaydeden Ruhani, “Suriye halkının insani yardıma ihtiyacı var. ABD böylesi zorlu bir durumda eskiden yaptığı gibi bir kez daha kendi yasa dışı siyasi hedefleri için Suriye'ye sezar yaptırımları uygulamayı kararlaştırdı” diye konuştu.

ABD'nin uyguladığı yaptırımları ekonomi terörü olarak adlandıran Ruhani, İran'ın tüm milletlere yönelik uygulanan her türlü yaptırımı kınadığını belirterek, “İran olarak Suriye halkını ve meşru devletini desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ruhani, “Zirveye başlamadan önce Suriye hakkında değişmeyen esaslar olan Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine, Suriyelilerin geleceklerine dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kendilerinin karar vermesi gerektiğine vurgu yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

ABD'nin Suriye'den çıkartılması gerektiğini vurgulayan Ruhani, “ABD'nin yasa dışı baskıları, Suriye'nin dost ve müttefik ülkelerinin iradesini engelleyemez. ABD, Suriye'de terör örgütlerine gönderdiği yardım ve askeri baskılarla elde edemediğini, Suriye halkı üzerinde baskı kurarak ve onları cezalandırarak elde edemez” ifadelerini kullandı

Suriye'de tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu kaydeden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Astana ortağı olan ülkeler olarak Suriye'de halkın kendi geleceğine karar vermeleri gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "DAEŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri ile Suriye'de mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Türkiye ve Rusya ile birlikte her zaman Suriye'de barışın, güvenliğin ve huzurun hakim olması için çalıştık. Bu nedenle Astana görüşmelerini hayata geçirdik. Bugünde bir kez daha Astana zirvesinde bir araya geldik” dedi.

"Tahran'ı ziyarete etmeye hazırım”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ardından söz alan Rus lider Putin, zirvenin mevcut sorunların ele alınmasında önemli olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kınayan Putin, “ABD'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımları hukuka aykırıdır. Yaptırımlar, sorunların artmasına neden oluyor ve Suriye ekonomisini zayıflatıyor. Yaptırımların Suriye'ye yönelik baskıyı dikkate alarak çabalarımızı birleştirmeli ve Suriye'ye yardım edecek önlemler almalıyız” dedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konusunda önemli başarılara imza attığını vurgulayan Putin, Suriye ile ilgili tüm kararların uygulanmadığını dile getirdi. Putin, “Hala tüm Suriye kararları uygulanmıyor. Ancak, Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor" ifadelerini kullandı. Rus lider, İran'a resmi ziyarete gidebileceğin söyleyerek, "Bu koşular altında Tahran'ı ziyarete etmeye hazırım" dedi.

Şehriyar İmanbeyli - Aynur Sena Çabuk

