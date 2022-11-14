Putin'den taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taksim'de yaşanan terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kremlin Basın Servisi tarafından yayınlanan taziye mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili içten taziyelerini gönderiyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine derin üzüntülerimi ve desteklerimizi iletmenizi rica ediyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Erhan Altıparmak

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