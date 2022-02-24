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Putin'den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme

Putin'den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme
Putin'den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Imran Khan, Rusya-Ukrayna krizinin ortasında bir araya geldi.

Putin’den Ukrayna krizinin ortasında resmi görüşme - Tıkla İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pakistan Başbakanı Imran Khan arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Kremlin Saray'ından yapılan açıklamada, iki lider arasındaki 3 saat süren görüşmede ikili ilişkilerin konu alındığı açıklandı.

Pakistan Başbakanı'nın görüşmesine Enerji Bakanı Hammad Azhar'ın eşlik ettiği kaydedilirken, Pakistan Enerji Bakanlığı, Pakistan Akımı adlı doğalgaz boru hattı hakkında, "Her iki ülke de projeyi en kısa sürede başlatmaya istekli" dedi.

Kuzey-Güney doğalgaz boru hattı olarak da bilinen bin 100 kilometre uzunluğundaki Pakistan Akımı adlı doğalgaz boru hattı ilk olarak 2015 yılında kabul edilmişti. Boru hattının inşasının ise Rusya ve Pakistan tarafından finanse edileceği kararlaştırılmıştı.

Abid Mazhar
 

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