Putin'den Ukrayna'dan ilhak edilen kentlere yeni unvanlar



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladığı yeni kararnameler ile Ukrayna'dan ilhak edilen bazı kentlere yeni unvanlar verdi. Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, Ukrayna'dan ilhak edilen Mariupol ve Melitopol kentlerine "Askeri Zafer Şehri", Luhansk ve Horlivka'ya ise "Emek Cesaret Şehri" unvanları verildi.

Kararname ile ayrıca, Rusya'nın Astrahan, Vologda, Zlatoust, Kaspiysk, Norilsk, Orsk ve Yakutsk kentlerine de "Askeri Zafer Şehri" unvanları verildi. Rusya'da 45 şehir “Askeri Zafer Şehri” unvanına sahip.

“Askeri Zafer Şehri” unvanı İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Nazi Almanya'sına karşı mücadelesinde belirli şehirlerin rollerini onurlandıran Sovyet dönemi "Kahraman Şehir"e benzer bir statüdür.

Erhan Altıparmak



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