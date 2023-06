Putin'den Wagner'e: 'Hainler en ağır şekilde cezalandırılacak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin'in başlattığı isyanın ardından ulusa seslendi. Putin, “Gece tüm cephelerdeki ordu birliklerinin komutanlarıyla görüştüm, ordumuz kahramanca savaşıyor. Rusya halkına, askerlerine, güvenlik güçlerine, yalan ve tehditlerle silahlı isyan yoluna itilenlere sesleniyorum. Rusya geleceği için ağır mücadele veriyor. Rusya'ya karşı Batı'nın tüm askeri ve enformasyon araçları kullanılıyor. Anayasal düzeni, vatandaşların yaşam ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım. Vatandaşlarına silah çekenler Rusya'ya ihanet etmişlerdir ve bunun hesabını vereceklerdir” dedi.

"Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır"

Wagner lideri Evgeny Prigojin ve isyana katılan Wagner savaşçılarını hainlikle suçlayan Putin, “Biz bugün devletimizi korumaya her türlü hazırız. Bugün yaşanan tam olarak hainliktir. Şu an kendi çıkarlarını düşünen insanlara karşıyız. Ordumuzu destekliyoruz. Wagner güçleri de Rusya için canlarını feda ediyordu. Ancak şu an onların içinde hainler var. Şu an onların içinde silahlı ayaklanma başlatanlar var. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Suçlu olan bu kişiler yanıtımızın sert olacağını bilsinler. Onlar kanun ve halkımızın önünde cevap verecekler. Anayasal düzeni, vatandaşların yaşam ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

"Bu, halkımızın sırtına bıçak saplamaktır"

Wagner'in askeri binalarda kontrolü sağladığı Rostov-on-Don'daki duruma değinen Putin, “Rostov-on-Don şehrindeki durum karmaşık. Devlet kurumlarının faaliyeti engellenmiştir. Ama istikrar yönünde adımlar atılacak. Birliğimizi bölen eylemler aslında halkımıza, şu anda cephede savaşan silah arkadaşlarımıza karşı ihanettir. Bu, halkımızın sırtına bıçak saplamaktır. Halkımızın geleceğinin belirlendiği bu savaş (Ukrayna'daki savaş), tüm güçlerin birleşmesini gerektiriyor. Birlik, konsolidasyon ve sorumluluk gerektiriyor. Bizi zayıflatan her şey, dış düşmanlarımızın bizi içimizden bozmak için yararlanabileceği veya hatta şimdiden yararlandığı tüm kavgalar bir kenara atılmalı” şeklinde konuştu.

