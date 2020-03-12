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Putin'e sinirlenip çekiçle mağazadaki televizyonları kırdı

Putin'e sinirlenip çekiçle mağazadaki televizyonları kırdı
Putin'e sinirlenip çekiçle mağazadaki televizyonları kırdı

Rusya’da bir kişi yeni anayasa tasarısının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden başkanlığının önünü açması ile ilgili haberlere sinirlenip mağazadaki televizyonları çekiçle aşağı indirdi.

Putin'e sinirlenip çekiçle mağazadaki televizyonları kırdı - Tıkla İzle

Rusya'da mevcut anayasaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlıkta son dönemini sürdürürken yeniden başkanlığa aday olabilmesi için ülkede anayasa tasarısı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Duma'da onaylanan yasa tasarısı için 22 Nisan'da referandum yapılması beklenirken ilginç bir olay yaşandı.
Tomsk şehrinde Putin'in yeniden başkanlığının önünü açan yasa tasarısı ile ilgili haberleri izleyen bir kişi sinirlenip bir elektronik eşya mağazasına daldı. Eline aldığı çekiçle mağazaya giren kişi raflardaki tüm televizyonları kırdı. Saldırıdan sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesinde Putin'in yeniden başkan adayı olması ile ilgili haberlere çok sinirlendiğini bu nedenle mağazaya saldırdığını söyledi. Saldırganın gözaltına tutulduğu öğrenilirken akli dengesinin yerinde olup olmadığı ile ilgili araştırma yapıldığı öğrenildi.

Erhan Altıparmak

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