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Putin'in Basın Sözcüsü Peskov'dan ABD açıklaması

Putin'in Basın Sözcüsü Peskov'dan ABD açıklaması
Putin'in Basın Sözcüsü Peskov'dan ABD açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Venezuela krizini görüşeceğiz" açıklamasına karşılık ABD tarafından böyle bir talebin gelmediğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD tarafından Venezuela krizini görüşmek üzere herhangi bir talebin gelmediğini açıkladı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Peskov, "Şimdiye kadar ABD'den bir telefon görüşmesi veya ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le ister ikili görüşme ister G20 toplantısı dahilinde Venezuela krizini görüşme isteği almadı" şeklinde konuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela'daki krizi Rus lider Vladimir Putin'le görüşeceğini açıklamış, "Sosyalizm hakkında konuşacağız. Venezuela'ya bakın. Bu konuyla ilgili birçok insanla konuşacağız. Belki Başkan Putin ile belki de Çin'in Başkanı Xi Jinxing ile" ifadelerini kullanmıştı.  

Şehriyar İmanbeyli

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