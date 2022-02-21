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Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama

Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama
Putin'in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından Donbass'ta halk sokağa dökülerek kutlama yaptı.

Putin’in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama - Tıkla İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından halk sokağa döküldü. Donbass'taki çok sayıda kişi, ellerinde Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

"NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi"

Donbas'taki krizi diplomatik yolla çözmek için çabaladıklarını ancak taleplerinin görmezden gelindiğini açıklayan Putin, "NATO'nun gerçek niyetini hepimiz biliyoruz. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına dayanmıştır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor ancak NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Donbass'ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin

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