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Putin'in yeni hedefi parlamentoyu güçlendirmek

Putin'in yeni hedefi parlamentoyu güçlendirmek
Putin'in yeni hedefi parlamentoyu güçlendirmek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında ilk hedeflerinin parlamentoyu güçlendirmek olduğunu söyledi.

Kremlin Sarayı'nda yeni kabine üyeleri ile gerçekleşen ilk Güvenlik Konseyi toplantısına Rusya'nın çiçeği burnunda Başbakanı Mihail Mişustin, Güvenlik Konseyi'nin yeni Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Devlet Başkanlığı İdare Başkanı Anton Vaino, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakan Vekili Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşım Bakanlığı Temsilcisi Sergey İvanov katıldı. Yeni kabineyle gerçekleşen ilk toplantıda Rusya için önemli konular ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, kabine üyeleri ile Moskova'da ve Berlin'de gerçekleşen Libya konulu barış görüşmeleriyle ilgili heyetle fikir alışverişinde bulundu. Putin'in Konsey üyeleriyle ele aldığı en önemli konuların başında ise yeni anayasa çalışması ve parlamenter sistemdeki değişiklikler geldi. Putin'in gündeme getirdiği yeni anayasa ile ilgili reform çalışmalarında son taslak ele alınırken, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da açıklanan taslağa göre Rusya'da bir devlet başkanının iki kez seçilebilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Rusya parlamentosunun güçlendirilmesi de ele alınırken, birçok konuda parlamentonun etkisinin arttırılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Putin, ayrıca Rusya için büyük önemi olan ajans ve kuruluşların başkanlarının Güvenlik Konseyi ile istişare doğrultusunda ortak alınan kararla atanmasını talep etti.

Erhan Altıparmak

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