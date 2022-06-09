Puyol: 'Türkiye'de futbolun ne kadar tutkulu bir şekilde takip edildiğini biliyorum'

Puyol, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Türkiye'ye oynadığımız maçlarda, taraftarların yoğun enerjisini ve destek duygusunu hep hissettim" dedi.

Kasım ayında Katar'da başlayacak FİFA Dünya Kupası öncesi, 51 ülkede sergilenen Dünya Kupası'nın bu seferki durağı Özbekistan oldu.

FIFA'nın resmi sponsorlarından Coca - Cola'nın gerçekleştirdiği organizasyonunda, Dünya Kupası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

"Dünya Kupası Turu" organizasyonunda Taşkent'e getirilen kupa dolayısıyla, İspanya ile dünya şampiyonluğunu yaşayan Barcelona'nın efsane kaptanlarından Carles Puyol ile Fransa milli takımında aynı gururu yaşayan Chiristian Karembeu da Taşkent'e geldi. Eski futbol yıldızları, çocuklarla futbol oynadı. Efsane yıldızlar, daha sonra düzenlenen etkinlikte kupayı kaldırarak poz verdi.

18 ayar altından yapılan, 6 kilo 175 gram ağırlığında ve 36,8 santimetre yüksekliğindeki Dünya Kupası, daha sonra Özbek futbolseverlerin beklediği salonda sergilendi.

Etkinlik sonrası İhlas Haber Ajansı'na bir röportaj veren Carles Puyol, futbolun çok yakından takip edilen ve milyonların izlediği bir spor olduğunun altını çizerek, "Dolayısıyla sadece sahada başarı yeterli değil bence. Saha dışında da örnek bir davranış göstermelisiniz. Sahadaki başarılı performansı bununla tamamlamalısınız" dedi.

'Bu kadar sağlam bir savunma oyuncusu olarak nasıl zarif kalabildiniz' sorusuna Puyol, "Benim için tartışmaya açık olmayan tek bir prensip var. İster antrenman olsun, ister maç olsun sahaya çıktığında yüzde 100'ünü ortaya koymak. Elinden geleni sonuna kadar yapmak. Bu babamın Barcelona'da oynamaya başlamadan önce bana verdiği bir öğüt. Sıkı çalışmak ve istikrarlı bir performans göstermek. Bana söylediği şuydu: 'Eğer Barcelona takımı seni yeteneğin üst düzeyde olmadığı için seçmezse hiç sorun değil ama eğer yüzde 100'ünü vermediğin için seçmezse seni hiç affetmem. İlk günden itibaren bu öğüdü hiç aklımdan çıkarmadım. Bu hayatımda aldığım en doğru öğütlerin başında geliyor. Sahada bunu hep uyguladım. Saha dışında da önemli bir konu var. Futbol çok yakından takip edilen ve milyonların izlediği bir spor. Dolayısıyla sadece sahada başarı yeterli değil bence. Saha dışında da örnek bir davranış göstermelisiniz. Sahadaki başarılı performansı bununla tamamlamalısınız" dedi.

Futbolun harika bir spor olduğunu belirten Puyol, "Önemli olan bu sporun tadını çıkarabilmek. Futbolcu olmak isteyen birçok genç olduğunu biliyorum. Babamın bana verdiği öğüt gibi önemli olan elinden gelenin en iyisini yapmak, her zaman sıkı çalışmak, yüzde 100'ünü ortaya koymak bir gram bile azına razı olmamak. Futbolda başarılı olduğunuzda elde edilen şeyler çok cazip görülebilir ama ben şunu söylemek istiyorum futbolcu olmanın en cazip noktası sahada hissettiğiniz heyecan başka hiçbir şey değil. Saha dışında size hedeflerinizden saptırabilecek, kafanızı karıştırabilecek çok şey olabilir. Asıl heyecan ve cazibe sahada yaşananlar. Bunun farkına olup enerjinizin eforunuzun yüzde 100'ünü vermek önemli" dedi.

Türkiye'de futbolun ne kadar tutkulu bir şekilde takip edildiğini bildiğini kaydeden Puyol, "Bu bence çok güzel bir şey çünkü sahadaki oyuncular da taraftarların tutkusunu yakından hisseder ve ona göre performansın en üst düzeye çıkarmaya çalışır. Takımını candan desteklemen normal ama bunu rakip takıma da belli bir saygı çerçevesinde yapmak önemli. Türkiye'ye maçlar için birçok kez geldik. Orada maçlara çıktığımda taraftarların yoğun enerjisini ve bu destek duygusunu hep hissettim" dedi.