PYD/PKK Suriye'de sivillere ateş açtı: 7 ölü

Suriye'nin Deyrizor ilinde YPG/PKK karşıtı gösteri düzenleyen halka ateş açıldı. Şuhayl ilçesinde gösteri düzenleyenlere ateş eden YPG/PKK üyeleri, 7 sivili öldürül 4 kişiyi tutukladı. Öfkelenen bölge halkı, PYD/PKK'ya ait kontrol noktasını ateşe verdi. Lastik yakarak yolları kapatan bölge halkı, örgütün yolsuzluklarına tepki gösterdi. Bölgede keyfi tutuklamaların olduğunu ileri süren halk, tutukluların salıverilmesini istedi. Bölge sakinleri, örgütün çıkarılan petrole el koyması ve kötüleşen yaşam kasıllarına karşı tepki amacıyla iki haftadır protestolar düzenleniyor.

Yerel kaynaklar, PYD/PKK üyelerinin, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle birlikte sabah saatlerinden itibaren, Şuhayl ilçesinde birçok noktaya operasyon düzenlediğini ileri sürdü. Örgüt yetkilileri operasyonlara ilişkin açıklama yapmazken, haftalardır bölgede birçok noktaya uluslararası koalisyonun desteğiyle operasyonlar düzenliyor.



Muhamed El Mustafa

