QNET 2021 yılını ödüllerle kapatıyor

33 ülkeden 2163 başvurunun yer aldığı NYX Marcom Ödülleri'ne QBUZZ, QNET ürün kataloğu ve “DS vs Organizasyon Şeması” videosu ile ilk kez üç dalda birden katılan QNET, hem Marcom hem de video ödül kategorilerinde 2 altın, 1 gümüş ödül kazandı.

QNET Mobil Uygulamasına 2021 yılında 5 ödül birden

2021 Vega Dijital Ödülleri'nin “Mobil Uygulama - Alışveriş” kategorisinin kazananı QNET Mobil Uygulaması oldu. QNET'in Mobil Uygulamasıyla bağımsız temsilcilerin işlerini takip etmesi daha kolay hale geldi. Uygulama, bağımsız temsilcilerin QNET ve doğrudan satış hakkında ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin bir tık uzaklarında olması amacıyla tasarlandı. Aynı zamanda uygulamanın QNET bağımsız temsilcilerinin ihtiyaç duyabileceği tüm iş bilgileri için dijital bir merkez olması ve işlerini dünyanın her yerinden sorunsuz bir şekilde yürütmelerini sağlamasını amaçlıyor.

Yılın Şirketi, Yılın Pazarlama Kampanyası, Yılın En iyi Yeni Ürünü veya Hizmeti, Yılın Başlangıcı, Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı ve Yılın Yöneticisi gibi çok çeşitli kategorilerde değerlendirilmek üzere her büyüklükteki ve hemen hemen her sektördeki kuruluşlardan 3 bin 700'den fazla aday gösterildiği 18. Uluslararası İş Ödülleri'nde QNET, #VCC2020 sosyal medya kampanyasıyla “Yılın Etkileşimli Topluluğu” kategorisinde Bronz Stevie Ödülü sahibi seçildi.

QNET Türkiye'ye iki ödül

Türkiye'de ise Quality of Magazin Dergisi'nin düzenlediği Quality Ödül Töreni'nde QNET Türkiye “En Quality Doğrudan Satış Şirketi” ödülüne layık görüldü. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri tarafından da “En Başarılı Doğrudan Satış Markası” ödülünü alan QNET Türkiye, ülkede aldığı ödülleri ikiye çıkardı.