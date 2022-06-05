QNET, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı

‘Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir' felsefesiyle yola çıkan doğrudan satış şirketi QNET, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü uzun yıllardır sürdürdüğü, çevre bilinci temelli yaklaşımıyla kutladı. Şirket, günümüzün büyük sorunlarından olan küresel ısınma, temiz su kaynaklarının azalması ve doğal kaynakların yanlış kullanımı gibi konularda dikkat çeken çekiyor.

QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, “Şirketin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de çevreye ve insana saygı felsefesi bizim için bir rehber niteliğinde. Ürünlerimizi tasarlarken geri dönüşüme ve doğal kaynakların sorumluluk bilinciyle kullanımına özen gösteriyor ve ambalajlarımızda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyoruz. Şirketin sahip olduğu değerler ışığında sosyal sorumluluk projelerimze hız kesmeden devam ediyor, çevre bilincinin artmasını önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz projelerle QNET Türkiye olarak doğaya ve insana saygı felsefemizle yola devam ediyoruz” dedi.

Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya için çalışmalarına devam eden şirket, insana ve doğaya saygıyı bir misyon olarak üstlendiği belirtildi. Bu misyon ışığında ambalajlarında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan şirketin ürünleri de vegan ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen içeriklerle tasarlanıyor. Şirketin şebeke suyunu içme suyuna dönüştüren su filtreleme sistemi HomePure Nova ise hem temiz su kaynaklarının doğru ve sürdürülebilir kullanımını sağlıyor.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de öne çıkan şirket, Çöpüne Sahip Çık Vakfı işbirliği ile 250 çocuğa online eğitimin verildiği “Çöpüne Sahip Çıkan Çocuklar” projesini hayata geçirdi.