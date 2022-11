QNET, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile gıda dağıtımına katıldı

“İnsanlar, en önemli varlıklarımız. Dokunduğumuz her hayata özen ve sevgiyle yaklaşıyoruz” değeriyle hareket eden QNET, 3 Kasım tarihinde Çorbada Tuzun Olsun Derneği'yle kurduğu iş birliği kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 2'nci kez gıda dağıtımı gerçekleştirdi. Gıda dağıtımı öncesinde gerçekleşen oryantasyon kapsamında şirket, temas edilen dezavantajlı gruba ve faaliyet içeriğine dair tekrar bilgi sahibi oldu. Yapılan çalışma hakkında değerlendirmede bulunan QNET Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz ve devamını getirecek olduğumuz dernek ile gıda dağıtımı projesinde yer almaktan tekrar mutluluk duyduk. QNET'in üstlendiği her işi etik ve dürüst bir şekilde yapmak, küresel topluma katkı sağlamak, bireylerin hedeflerine, hayallerine ulaşmak için girişimci olmalarını destekleyerek, hayatı kolaylaştıran ürünlerle daha iyi yaşamlar sunmaya çalışmak değerlerinden ve misyonundan yola çıkarak yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyor, her yıl daha iyi ve yararlı projelerde yer almaya özen gösteriyoruz” dedi.

