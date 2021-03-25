QNET V-Convention Connect'te 350 bin katılımcı bir araya geldi

QNET'in iki yılda bir düzenlenmek üzere planlanan kongresi, geçen yıl COVID-19 sebebi ile sanal bir formata uyarlandığı için V-Convention Connect (VCC) adını aldı. 3 günden fazla süren etkinlik, 50'den fazla ülkeden yaklaşık 350 bin kişinin katılımı ile rekor kırdı.

Bağımsız temsilcilerine; ne olursa olsun, tüm zorlukların üstesinden gelerek hayallerini gerçekleştirmeleri gerektiğini söyleyen V-Convention Connect, bu seneki temasını "Yenileyin, Canlandırın, Yeniden Doğun" olarak belirledi.

Sanal olarak gerçekleşen 3 günlük etkinlikte, eğitim programları, doğrudan satış endüstrisi hakkında bilgilendirme oturumları, sanal ürün eğitim oturumları, yeni ürün lansmanları yanı sıra QNET'in geçmişi, ortaklıkları ve sponsorlukları da bağımsız temsilcilerle ve liderlerle paylaşıldı.

V-Convention Connect ‘te; QNET için özel olarak üretilen lüks saat ve mücevher markası Bernhard H. Mayer'in 150. Yıl dönümü kapsamında sınırlı sayıda üretilen, İsviçre yapımı paslanmaz çelik ve rose altının buluştuğu, iki iddialı saat de tanıtıldı.

Bu yılki sanal kongrenin başarısı hakkında konuşan QNET CEO'su Malou Caluza, “Bir önceki sanal kongrenin başarısından sonra, yeni normalde bu yıl oluşturabileceğimiz etkiden oldukça emindik. Dünya normalleştikten sonra bile, daha fazla ülkeden, çok daha geniş bir kitleye ulaşmamızı sağladığı için bunun gibi sanal etkinlikler düzenlemeye devam etmemiz gerektiğini fark ettik. Öğrenmek ve ilham almak için bu tür etkinliklere katılmak isteyen sınırlı imkanlara sahip katılımcıların seyahat düzenlemeleri, vizeler, otel maliyetleri ve diğer konularda endişelenmelerine gerek kalmadığı için VCC'den çok mutluyuz. 2020 herkes için zor bir yıldı ve bu yılki V-Convention Connect'in hayalleri yeniden canlandırmasını ve topluluğumuzun tutkusunu ateşlemesini istedik. Bağımsız temsilcilerin etkinlik boyunca sosyal medyada paylaştığı olumlu tepkileri görmek, sıkı çalışmamızın ve hazırlığımızın buna değer olmasını sağladı” dedi.

QNET, geçen yılın VCC resmi hashtag'i olan #VCC2020 ile Dijital Medya (Instagram) kategorisinde 2020 MarCom Ödüllerinde Mansiyon Ödülü kazandı.