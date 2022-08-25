QNET'ten sağduyulu iş uygulamaları

Doğrudan satış şirketi QNET kısa bir süre önce bazı bölgelerde ‘10 Kırmızı Çizgi' kampanyasını başlattı ve müşterilere yaşam kalitesini yükselten ürünlerini sağduyulu iş uygulamalarından faydalanarak sunma taahhüdünü vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, ilk olarak QNETPro eğitim programı kapsamında tanıtımı yapılan Kırmızı Çizgiler, şirketin büyüyen girişimci topluluğu içinde sorumluluk üstlenme, dürüstlük ve profesyonel pazarlama uygulamalarını aşılayan bir temel kurallar bütünü. Şirket geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, özellikle iş alanındaki en iyi uygulamalara yönelik güçlü bir çerçeve oluşturulmasının sürdürülebilir uzun vadeli ekonomik ve toplumsal büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde, farkındalık oluşturmak ve distribütörleriyle müşterilerini bu konu hakkında eğitmek için programlar ve girişimler yürüttü. Global Girişimcilik Gözetimi (GEM), 2021 yılında Türk gençlerinin ve Y kuşağının yüzde 30'undan fazlasının kendi girişimlerini kurmaya ve işleme sahibi olmaya istekli olduğunu tespit etti. Girişimcileri geliştirmeye odaklanan bir işletme olarak şirket, toplumsal faydayı mümkün kılabilecek bir güç haline gelmesi muhtemel yeni işletme sahipleri oluşturmanın yanı sıra, bu işletmelerin politikalarını ve eğitim programlarını güçlendirmede kritik bir rol oynadığının bilincinde.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan QNET CEO'su Malou Caluza, “Şirketimiz faaliyet gösterdiğimiz pazarlara daima destek vermeyi taahhüt etmektedir. Profesyonel eğitim programımızın önemli bir parçası olan Kırmızı Çizgilerimiz, dünya genelindeki girişimciler topluluğumuzda olumlu değişimler sağlama hedefimizi yansıtıyor. Bizim, distribütörlerimizin ve müşterilerimizin arasında bir güven inşa ediyor ve sürdürülebilir bir işletme olma misyonumuza uygun bir sorumluluk üstlenme kültürünü teşvik ediyor” dedi.

Caluza sözlerine şöyle devam etti: “Sağduyulu faaliyetler ve uygulamaların hayata geçirilmesi, şirketin sürdürülebilir bir ticari kuruluş olma vizyonuna ilişkin esas planın yalnızca küçük bir parçası. Şirketimiz, ürün geliştirme ve faaliyetlerin israfın en aza indirilmesi ve kaynaklarım verimli kullanılması maksadıyla optimize edildiği, amaca yönelik bir geliştirme stratejisi izliyor. Ayrıca üretim süreçlerine dahil olan tedarikçiler de etik bakımından uluslararası çalışma ve çevre standartlarına uyulmasını sağlamak için şirket tarafından dikkatle inceleniyor. Örneğin, şirketin lüks markası Bernhard H. Mayer, mücevher koleksiyonları için yalnızca Sağduyulu Mücevher Konseyi (RJC) üyesi olan tedarikçilerden alınan geri dönüştürülmüş altınları kullanıyor.

Bunun yanında şirketimiz, ötekileştirilmiş veya yeterli hizmet alamayan topluluklardan gelen kişilere yardımcı olmayı hedefleyen girişimleri aktif olarak destekliyor. Bu projelerin birçoğu uzun vadeli olup, söz konusu grupların sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik fırsatlara imkan verecek şekilde, yeterli desteği almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Her sene Ramazan ayında QNET global ofisleri, ailelerin ve toplulukların bu kutsal ayı güvenle ve neşeyle kutlayabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli günlük ihtiyaçları, yiyecek tedariki ve gerekli insan gücünü sunmak için dezavantajlı gruplara ulaşıyor.

“Finansal okuryazarlık programı FinGreen'i başlattık”

Şirket, Haziran ayında gelişmekte olan ekonomilerdeki güvencesiz topluluklardaki kadınları ve gençleri sağlıklı finansal alışkanlıklar konusunda eğitmek için finansal okuryazarlık programı FinGreen'i başlattı. Program şu anda iki ülkede aktif şekilde çalışıyor. Şirket, Türkiye'de kadınların finansal terminolojileri anlamalarına yardımcı olunmasını amaçlayan bir dizi çevrimiçi atölye çalışması düzenlemek için ekonomi gazetecisi Mine Uzun ile bir ortaklık kurdu. Atölyeden kesitler İngilizce, Türkçe ve Arapça alt yazılı olarak QNET Türkiye resmi YouTube kanalında mevcut.

Nijerya'da ise şirket, yeterli hizmet almayan topluluklarda mevcut yüzlerce öğrenci ve genç için yerinde finansal eğitim atölyeleri sağlamak maksadıyla Herkes İçin Finansal Okuryazarlık (FLFA) ile bir ortaklık kurdu. Sürdürülebilirlik cephesinde ise şirket, yılın ilk aylarında Kenya, Dubai ve Filipinler'de 1.000'er ağaç dikmek için Certified B Corporation EcoMatcher ile ortaklık kurdu ve yeşil bir miras bırakma çalışmalarını güçlendirdi. Şirket, ayrıca Türkiye'nin güney bölgesindeki orman yangınlarının ardından Antalya'da TEMA aracılığıyla 2 bin, İstanbul'da ÇEKUD aracılığıyla ise 1.000 fidan dikmek üzere çok sayıda yerel kuruluşla da ortaklığa girdi.”

“Faaliyet gösterdiğimiz konumlarda nasıl olumlu sonuçlar üretebileceğimize önem veriyoruz”

Sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımın, kuruluşun tüm seviyelerini kapsadığını vurgulayan Caluza, “Çok sayıda pazarda ofislerimiz olmasına rağmen, faaliyet gösterdiğimiz konumlarda nasıl olumlu sonuçlar üretebileceğimize önem veriyoruz. Amacımız, dünyaya kalıcı bir miras bırakacak sağduyulu bir işletme olabilmek için Birleşmiş Milletler Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Çerçevesine tam olarak uyum sağlamaktır” şeklinde konuştu.