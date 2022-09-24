QUAD ülkelerinden kapsamlı BM reformu için iş birliği kararı

QUAD olarak bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ittifakını oluşturan Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak üzere bulundukları ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

"Statükoyu değiştirmeye veya bölgedeki gerilimi artırmaya yönelik her türlü tek taraflı eyleme şiddetle karşı çıktığı" vurgulandı. Açıklamada QUAD'ın "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir BM reformu gündemini ilerletmede anlaştığı" kaydedildi. Toplantıda, "Uluslararası ve çok taraflı sistemi tek taraflı olarak yıkma girişimlerinin BM'de dahil olmak üzere ele alınması ihtiyacının altının çizildiği" ifade edildi.

Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık

QUAD olarak da bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD), Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan arasında 2007'de başlatılan ve 2017'de dörtlü bir ittifak halini alan Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olarak tanımlanıyor.

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