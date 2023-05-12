Quick Sigorta altı yaşında

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın altıncı yaşında da kurulduğu ilk günkü heyecanına sahip olduğunu ve cesur adımlar attığını belirterek, “Küçük bir ekiple başladığımız yolculuk, bugün yüzlerce çalışan, binlerce iş ortağıyla devam ediyor. Emin adımlarla tüm hedeflerimizi harfiyen gerçekleştirerek ve sınırlarımızı zorlayan bir cesaret örneğiyle geride altı yıl bıraktık. Maher Holding Sigorta Grubu olarak hayallerimiz çok büyük. Bu hayallere ulaşırken amiral gemimiz ise Quick Sigorta oldu bugüne kadar. Quick Sigorta'nın gerek geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımlar gerekse spora ve sanata destek vererek inovasyondan beslendiği tüm kanallar sayesinde bundan sonra da sektöre liderlik edeceği atılımları olacak. 6 yıl boyunca bize inanan, güvenen, bizimle birlikte olan, sevgi duyan, yüreklendiren tüm meslektaşlarımıza, aracılarımıza, eksperlerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Firmanın bir sigorta şirketinden fazlası olduğunu belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise, “Şirketimizin vizyonu sigorta ve finans sektörünü bir araya getiren, bunu yaparken dijitalleşmenin tüm nimetlerinden faydalanarak yepyeni satın alma davranışları geliştiren bir bakış açısına sahip. Quick Sigorta da kurulduğu günden beri yüksek enerjisi ve koşullara hemen ayak uydurabilen, gelişimi ile sektörün dikkat çeken isimlerinden biri oldu hep. Bu da bize başarıyı getiriyor. Öyle ki 2022'deki ve hâlâ devam eden ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörde özkaynak büyüklüğünde 7'nci sıraya gelmiş durumdayız. Bilanço karlılığı anlamındaysa sektörde 2'nci sıraya geldik. Pazar payımız 3.3'e ulaştı. Koşullar ne olursa olsun durmadığımız gibi geliştirmelerimize devam ediyoruz. Yeni iştiraklerimiz, yatırımlarımız ve ürünlerimizle yeni yaşımızda da büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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