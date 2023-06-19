Quincy Promes, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı

Rusya ekibi Spartak Moskova'da top koşturan Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezası verildi. Daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçları bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle, Spartak Moskova'nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.