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Radamel Falcao 4. golünü attı

Radamel Falcao 4. golünü attı
Radamel Falcao 4. golünü attı

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, Alanyaspor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Alanyaspor maçında rakip fileleri havalandırdı. Falcao, 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Deneyimli golcü meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan buldu. Radamel Falcao'nun 1 de asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, attığı golün ardından sevincini yeni doğan bebeğini hatırlayarak yaptı. Mücadeleye 11'de başlayan Falcao, 46. dakikada yerini Faslı futbolcu Younes Belhanda'ya bıraktı.

Oğuzhan Ort
 

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