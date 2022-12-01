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Radarla tespit edildiler, 45 düzensiz göçmen yakalandı

Radarla tespit edildiler, 45 düzensiz göçmen yakalandı
Radarla tespit edildiler, 45 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki 2 farklı olayda Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik botlar durdurularak toplam 45 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan
 

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