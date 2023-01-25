Radarla tespit edilen 40 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından farklı zamanlarda 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Göçmenlerin bindiği hareketli lastik botlar, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurularak toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Hamdi Yörür - Eren Ayhan
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