Radikal gruplar Avrupa'da silahlanıyor

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye saldıran terörist Brenton Tarrant (28), 50 kişiyi şehit etti. Terör saldırısı kurbanlarından 2'sinin durumu kritik olmak üzere 36'sının tedavisi sürüyor. Caninin silahların üzerine yazdığı mesajlar ve yayımladığı manifesto ise, dünya genelindeki İslam düşmanı diğer grupları harekete geçirdi. Batı Avrupa'da aşırı sağcı grup liderleri, militanlarına “İslam ile Hristiyan Avrupa arasındaki çatışma kaçınılmaz hâle gelmeye başladı. Atış eğitimi alın. Kanuni ya da illegal yollardan silah edinin” çağrısında bulundu. Büyüyen tehlikeye dikkat çeken Belçika İstihbarat Servisi VSSE'nin tespitlerine göre “Beyaz yakalı aşırı sağ” şeklinde nitelendirilen radikal grupların ortak özellikleri şöyle: Nazizm'e hayranlıklarını gizlemiyorlar. Hristiyan kimliğini savunuyorlar.

MEDYA ARKALARINDA

İslam ve göçmen karşıtlığı ortak noktaları. Düşüncelerini hem klasik medya hem sosyal medya aracılığıyla hızla yayabiliyorlar. Eğitimli gençler arasında popülerler. Üniversitelerde örgütleniyorlar. Yaş ortalamaları 22. Çok farklı kesimlerden destek görüyorlar. Finlandiya merkezli “Odin'in Askerleri”, Fransa'daki “Kimlikçi Nesil (Generation Identitaire)”, Almanya'daki “Alman Kimlikçi Hareketi (Identitare Bewegung Deutschland)”, Belçika'daki “Kalkan ve Dostlar (Schild en Vrienden)” bu ideolojinin tipik örnekleri.

TÜRKİYE SINIRINDA KAMP

Bulgaristan'daki potansiyel canilerin Türkiye sınırına yakın bölgelerde askerî eğitim kampları bulunuyor. Kendilerini milliyetçi olarak adlandıran gruplar, üniformalarıyla sınır hattında devriye geziyor. İnternet üzerinden bağış ve üye topluyorlar. Osmanlıya karşı savaşmış ihtilalcilerin devamı olduklarını belirtiyorlar. Doğu ve Batı Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı benzer gruplarla koordinasyon ile hareket ediyorlar.

KANUN DEĞİŞECEK

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün yapılacak Bakanlar toplantısında silah politikası dâhil bazı konuların görüşüleceğini söyledi. Ardern “Silah kanununda değişiklikler olacak. Parlamento yarın hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunacak” dedi. Başbakan, cesetlerinin çarşamba gününe kadar ailelerine teslim edileceğini belirtti. Ardern, başbakanlığın silahlı saldırı başlamadan dokuz dakika önce zanlıdan doküman aldığını, ancak belgede vaka mahalli gibi herhangi bir detayın bulunmadığını söyledi.

HAYIRSEVER YENİ ZELANDALI MÜSLÜMAN DA ŞEHİT OLDU

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında hayırseverlikleriyle tanınan bir Yeni Zelanda vatandaşı da vardı. Yeni Zelandalı Müslüman Lina Armstrong'un Linwood Camii'ndeki saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi. 65 yaşındaki Armstrong'un aldığı yaralar sebebiyle camideki yaralı bir başka kadın arkadaşının kollarında öldüğü ifade edildi. Cemaatte çok iyi niyetli ve hayırsever bir insan olarak tanınan Armstrong'un Bangladeşli bir çocuğun eğitim masraflarını üstlendiği kaydedildi.

TARRANT'I ALT EDEN KAHRAMAN

Afgan göçmen Abdül Aziz (48), Linwood Camii'ndeki saldırıda teröriste silahsız karşı koyup onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını kurtardı. Aziz, silah seslerini duyduktan sonra dışarı çıkarak eline geçirdiği pos cihazını teröriste fırlattı. Terörist yeni bir silah almak için otomobiline döndüğünde silahı ona fırlattı. Otomobilin camına çarpan silah camı parçaladı. Paniğe kapılan terörist, arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Abdül Aziz, olaydan sonra “Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim. Kim olsa o an aynı şeyi yapardı. Ancak yaşadıklarımı unutamıyorum. Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey...” dedi.

ACILARINI PAYLAŞTIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği ChristChurch'te Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu “Müslüman kardeşlerimizle duygu dolu bir buluşma oldu. Acılarını paylaştık, başsağlığı ve sabır diledik. Milletçe bu acılı günlerinde her türlü yardıma hazırız” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk milletinin başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettik. Görüşmede katliamdan kurtulan Nur Camii imamı da aramızdaydı. Acılarını paylaştığımız kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz görüşmede yoğun duygu seli yaşadık. Türkiye olarak elimizden gelen tüm desteği kendilerine vereceğimizi ilettik. Aşırı sağcı eğilimlerin artması ve ırkçılığın yanı sıra İslam düşmanlığının körüklenmesi üzüntü verici” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi