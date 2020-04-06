Radomir Antic, hayatını kaybetti

Dünya futboluna futbolculuk ve teknik adamlık yaparak büyük katkı sağlamış olan Radomir Antic'ten kötü haber geldi. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyerek, sarı-lacivertlilerin o sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antic, Madrid'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 71 yaşında hayatını kaybeden Antic, son olarak 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Çin Ligi ekiplerinden Zhongji'i çalıştırmıştı.

Sırp teknik adam, İspanya'da görev yaptığı dönemde Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'i çalıştıran tek teknik direktör olarak tarihe geçmişti.