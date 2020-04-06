İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Radomir Antic, hayatını kaybetti

Radomir Antic, hayatını kaybetti
Radomir Antic, hayatını kaybetti

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya futboluna futbolculuk ve teknik adamlık yaparak büyük katkı sağlamış olan Radomir Antic'ten kötü haber geldi. 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyerek, sarı-lacivertlilerin o sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antic, Madrid'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 71 yaşında hayatını kaybeden Antic, son olarak 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Çin Ligi ekiplerinden Zhongji'i çalıştırmıştı.

Sırp teknik adam, İspanya'da görev yaptığı dönemde Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'i çalıştıran tek teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.