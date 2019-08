Radyo Boğaziçi Türkiye'nin dört bir yanındaki bağımsız grupları 21'inci kez buluşturuyor

1992'de 'Türkiye'nin ilk ve en iyi üniversite radyosu' sloganıyla yayın hayatına başlayan radyo boğaziçi tarafından 21'incisi gerçekleştirilecek olan müzik yarışması Battle of the Bands, bağımsız müzik gruplarının sesini duyurmaya devam ediyor. 26 yıldır Boğaziçi Üniversiteli müzikseverlerin ilgi odağı olan Sınırsız Müzik Günleri kapsamında düzenlenen Battle of the Bands, Türkiye'nin her köşesinden müzisyenleri sahneye çağırıyor.

Önceki yıllarda Badem, Gripin ve Hedonutopia gibi başarılı grupların ve üyelerinin ödül kazandığı Battle of the Bands; bu sene de DokuzSekiz Müzik Yapım, Allianz Motto Müzik, IF Performance Hall Beşiktaş ve Sonar House desteğiyle genç müzisyenlere iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunacak.

Battle of the Bands'in plak şirketlerinin temsilcilerinden ve müzik otoritelerinden oluşan, alanında yetkin jüri üyelerinin arasında Alican Tezer, Demet Karaduman, Güven Erkin Erkal, Hakan Tamar, Kerem Sedef, Yasemin Mori ve Yavuz Akyazıcı gibi isimler bulunuyor. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren grupların ödüllendirileceği etkinlik, 5 Ekim 2019 Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde müzikseverlerle buluşacak.

Yarışmada birinci olan grup; 4-5 şarkılık EP ya da 10 şarkılık albüm çalışmasının DokuzSekiz Müzik tarafından resmi dijital müzik platformlarında yayınlanmasının yanı sıra grubun istediği şarkılara akustik performans videolarının hazırlanıp SiyahBeyaz Akustik kanalında yayınlanması ile ödüllendirilecek. Birinci ayrıca Allianz Motto Müzik Youtube kanalında bir programcının programına konuk olma, IF Performance Hall Beşiktaş'ta bir konserde ön grup olarak sahne alma, grubun vokalistine Sonar House'da Elnur Hüseynov'dan yüzde 100 burslu birebir vokal ve ses eğitimi dersi verilmesi gibi olanaklara da kavuşacak.

Yarışmanın finalistlerine de SiyahBeyaz Akustik kanalında yayınlanmak üzere birer akustik video hazırlanacak. Yarışmaya 17 Eylül 2019 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.