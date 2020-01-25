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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu deprem olayı ile alakalı inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu deprem olayı ile alakalı inceleme başlattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu deprem olayı ile alakalı inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı. Dün akşam ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınlar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar Kurula sunuldu'' denildi.

 

 

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