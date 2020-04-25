Radyo yayıncılığında yeni bir soluk: Dünya Dönerken

Dünya koronavirüs ile savaşırken dinleyicilerin özlediği ezber bozan program Dünya Dönerken yayın hayatına TGRT FM'de geri dönüyor...

BİR RADYO PROGRAMINDAN DAHA FAZLASI

Sıradan radyo programlarındaki yayınlardan sıkıldıysanız radyo yayıncılığına yeni bir soluk getiren Dünya Dönerken tam size göre bir yayıncılıkla evlerinize konuk oluyor.

Korona günlerinde hasret bitiyor. Halk odaklı yayıncılık anlayışıyla günü ve gündemi dinleyicilerine aktaran objektif ve interaktif programı ile Ataullah Arvas mikrofon karşısına çıkıyor. Dünya Dönerken, ünlü politikacıların ya da bilim insanlarının değerlendirmelerini değil vatandaşın yorumlarını mikrofonlara taşıyor.

Deneyimli sunucu Ataullah Arvas, gündemde yer alan konularla ilgili değerlendirmeleri ikinci bir benzeri olmayan yayın anlayışıyla radyolarınıza taşıyarak ezberleri bozuyor.

GÜNDEMİN SEYRİNİ DÜNYA DÖNERKEN İLE YAKALA

Dinlediğiniz programlarda kendinizden bir şey bulmak, size hitap eden daha fazla konu bulmak, gündemden haberdar olmak, işte tam aradığım program bu demek istiyorsanız hafta içi her gün saat 16:10 ile 18:00 arasında gündemin seyrini yakalamak için sizleri TGRT FM'de Ataullah Arvas ile Dünya Dönerken'de buluşmaya davet ediyoruz.

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