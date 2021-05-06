Radyocular yemek kazanlarının başına geçti

Sultangazi Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine her alanda destek olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, farkındalık oluşturmak, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dikkat çekmek için bu kez sevilen radyo programcıları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Radyo programcıları geçtiğimiz gün belirlenen ihtiyaç sahibi evlerini ziyaret etmiş, belediye tarafından onlara sağlanan sosyal destek kartları ile marketten istedikleri malzemeleri alarak adreslerine teslim etmişlerdi. Sevilen isimler, bu kez ihtiyaç sahipleri için Sultangazi Belediyesi Aşevi'nin yolunu tuttu.

Sevilen isimler mutfağa girdi

Mehmet Ercan, Bilo Ağa, Akif Özcan, Düşbahçesi Ali Biricik, Umut Kuzkaya, İbrahim Elden, Yasin Şahin ve İdris Sarısoy kolları sıvayarak, maske, bone ve özel kıyafetleriyle mutfağa girdi. Ustalara yardım eden radyocular hazırlanan yemekleri ilçe genelinde yalnız yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere yola çıktı. Börekten etli dolmaya özenle hazırlanan birbirinden lezzetli iftarlık ve sahurluk yiyecekler evlere teslim edildi. Aileler, karşılarında radyocuları görünce hem şaşırdı hem de mutlu oldu.