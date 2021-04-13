İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Radyoseverlere müjde: Radyo Duble yayın hayatına başlıyor

Radyoseverlere müjde: Radyo Duble yayın hayatına başlıyor
Radyoseverlere müjde: Radyo Duble yayın hayatına başlıyor

Radyo camiası adına sevindirici bir haber gelen İstanbul’da “Radyo Duble”, müzik içerikleriyle yayın hayatına merhaba diyecek.

İstanbul'da, radyoseverleri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Biraz Karadeniz'in kültürü biraz müzik içerikli konseptiyle yayın hayatına başlayacak olan “Radyo Duble” 93.4 frekansıyla Marmara Bölgesinden sesini dinleyenlerine ulaştıracak. Volkan Kantaş ve Kadir Balık yönetiminde kurulan kanalın programcıları arasında Bay Çene, Turgay Kadan, Doğan Ay, Kübra Kaçmaz, Efe Özgür, Keyfe Keder, Umut Kuşkaya ve Kadir Balık gibi başarılı sunucular yer alıyor.

“Müziğin Dublesi” sloganıyla 19 Nisan'da yayın hayatına başlayacak olan kanal, hafta içi her sabah 07.00 ve gece 01.00'de dinleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.  

Deniz Zeybek

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.