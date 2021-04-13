Radyoseverlere müjde: Radyo Duble yayın hayatına başlıyor

İstanbul'da, radyoseverleri mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Biraz Karadeniz'in kültürü biraz müzik içerikli konseptiyle yayın hayatına başlayacak olan “Radyo Duble” 93.4 frekansıyla Marmara Bölgesinden sesini dinleyenlerine ulaştıracak. Volkan Kantaş ve Kadir Balık yönetiminde kurulan kanalın programcıları arasında Bay Çene, Turgay Kadan, Doğan Ay, Kübra Kaçmaz, Efe Özgür, Keyfe Keder, Umut Kuşkaya ve Kadir Balık gibi başarılı sunucular yer alıyor.

“Müziğin Dublesi” sloganıyla 19 Nisan'da yayın hayatına başlayacak olan kanal, hafta içi her sabah 07.00 ve gece 01.00'de dinleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Deniz Zeybek