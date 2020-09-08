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Rafael Başakşehir'de

Rafael Başakşehir'de
Rafael Başakşehir'de

Başakşehir, Brezilyalı sağ bek Rafael'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını transferlerle sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı futbolcu Rafael'i renklerine bağladığını açıkladı.

Başakşehir sosyal medya hesabından paylaşılan video ile Rafael'in transferi duyurulurken, konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Rafael ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Manchester United ve Lyon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan Rafael, kulübümüzde 4 numaralı formayı giyecek. Rafael'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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