Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depoda çıktı

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, stokçuluğun önüne geçişmesi adına Merkez ilçedeki marketlere denetimler yaptı. Ekipler denetimde rafların yanı sıra depoları da kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işlemler hakkında tutanak tutuldu.

Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından ekipler depo kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan 5 litrelik yağlar ile ilgili tutanak tutuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, “Yapmış olduğumuz denetimlerde ilk önce rafları kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ardından marketlerin depolarını kontrol ediyoruz. Bazı marketlerin depolarında 5 litrelik yağları tespit ettik. Burada bulunan arkadaşlar bunların ‘promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını' söylediler. Bizler bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemler bu kurumumuz gerçekleştirecek” denildi.