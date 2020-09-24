Rahat jeanlar, 2020 Sonbahar Koleksiyonu'nda yerini aldı

Stil sahibi kadınların jean ve tişörtle yaptıkları kombinler bu sezonda dikkatleri üzerine çekiyor. Kadınların kendini rahat hissedebileceği kombin seçenekleri için DeFacto, havalı ve rahat jean koleksiyonunu beğeniye sundu. Mavinin her tonun ağırlıklı olduğu koleksiyonda siyah ve beyazda yerini aldı. 90'lardan ilham alan yüksek belli bacak kesimi bol momjean bu sezonda popülerliğini koruyor. Vücudu saran skinnyler ise topuklu ayakkabılarla ön plana çıkıyor.

Verilen bilgiye göre, sezonun trendi yüksek belli ve daralan kesimiyle slouchy, dar beli ve geniş kesimiyle culotte, yine dar beli ancak bol paçasıyla wideleg ve retro esintili çan kesim flare&bootcut koleksiyonun diğer parçaları arasında. ‘'Klasikten vazgeçmem'' diyenler içinse düz kesim straight ve dar ama elastik yapısıyla slimler de koleksiyonda yerini aldı.

Jean şıklığından vazgeçmeyen erkekleri de unutmayan DeFacto, günün her anında kombin seçenekleri sunuyor. Verilen bilgiye göre, paçası daralan bol kesimli cool duruşuyla tapered, dar, elastik ve rahat yapısıyla slim, vücudu saran ama bir o kadar konforlu oluşuyla skinny ve zaman tanımayan straight bu sezonunda vazgeçilmez jean modelleri arasında yer alıyor. Gömlekle gündüzden geceye her mekana uyum sağlayan jean'ler, sweatshirtler ile sonbaharın rahat favori kombinleri arasında yer alıyor.

DeFacto Jeans Koleksiyonu'nun e-ticaret sitesi, mobil uygulama ve mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.