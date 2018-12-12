Rahatlığı pes dedirtti! Ayakkabı hırsızlığı kamerada...

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği bir apartmanda katları tek tek gezdi. Zanlı, kapıların önünde ayakkabı olup olmadığını kontrol ederken, bir dairenin önünde bırakılan ayakkabıları gözüne kestirdi.

Önce ayakkabıyı inceleyen hırsız, başka katları da kontrol etmeyi ihmal etmedi. Birkaç dakika sonra kapüşonuyla yüzünü gizleyerek tekrar gelen hırsız, cebinden çıkarttığı poşete ayakkabıyı koyarak binadan hızla kayboldu.

Zafer Peker