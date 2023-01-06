Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

Olay, 3 Ocak Salı günü saat 06.30 sıralarında Suadiye mevkisinde meydana geldi. Halk otobüsüyle seyir halinde olan şoför İsmail Gültekin, durakta yolcu indirdiği esnada başka bir yolcunun rahatsızlandığını gördü. Yolcunun kalp krizi geçirdiğini zannedip yüzüne su çarpan Gültekin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayarak ne yapması gerektiğini sordu. Yolcu 3 dakika içinde hastaneye yetiştirildi.

"Durumunu öğrenmek için iletişim numarasını da aldım"

22 yıldır otobüs şoförlüğü yapan İsmail Gültekin, "Sabah saat 06.30 otobüsüyle durakta yolcu indirdim. Bu sırada bir yolcunun elleri ve başının şekillerinin değiştiğini gördüm. İlk etapta ne olduğunu anlayamadım. Rahatsızlandığını anlayınca hemen kapıları açarak, yüzüne su vurduk. Daha sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ne yapmam gerektiğini sordum. 3 dakikada yolcuyu hastaneye yetiştirebileceğimi söyledim. Yolcuyu hastaneye götürdükten sonra doktorlar müdahale etti. Hastanın sonraki durumunu öğrenmek amacıyla telefon numarasını da aldım. Kendisiyle iletişim kurduğumda durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.

Cihan Atik - Ardacan Uzun - Fehime Kartal

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