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Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi
Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde özel halk otobüsü şoförü İsmail Gültekin, rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkıp 3 dakikada hastaneye yetiştirdi. Şoförün bir yandan araç kullanıp, diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'yle görüşmesi de saniye saniye araç içi kameraya yansıdı.

Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi - Tıkla İzle

Olay, 3 Ocak Salı günü saat 06.30 sıralarında Suadiye mevkisinde meydana geldi. Halk otobüsüyle seyir halinde olan şoför İsmail Gültekin, durakta yolcu indirdiği esnada başka bir yolcunun rahatsızlandığını gördü. Yolcunun kalp krizi geçirdiğini zannedip yüzüne su çarpan Gültekin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayarak ne yapması gerektiğini sordu. Yolcu 3 dakika içinde hastaneye yetiştirildi.

"Durumunu öğrenmek için iletişim numarasını da aldım"

22 yıldır otobüs şoförlüğü yapan İsmail Gültekin, "Sabah saat 06.30 otobüsüyle durakta yolcu indirdim. Bu sırada bir yolcunun elleri ve başının şekillerinin değiştiğini gördüm. İlk etapta ne olduğunu anlayamadım. Rahatsızlandığını anlayınca hemen kapıları açarak, yüzüne su vurduk. Daha sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ne yapmam gerektiğini sordum. 3 dakikada yolcuyu hastaneye yetiştirebileceğimi söyledim. Yolcuyu hastaneye götürdükten sonra doktorlar müdahale etti. Hastanın sonraki durumunu öğrenmek amacıyla telefon numarasını da aldım. Kendisiyle iletişim kurduğumda durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.

Cihan Atik - Ardacan Uzun - Fehime Kartal

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