Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik cerrahi çözümü

Pelvik tabanda yer alan kasların ve bağların herhangi bir nedenden dolayı zayıflaması ve rahim için gerekli olan desteği verememesi sonucunda ortaya rahim sarkması adı verilen rahatsızlığın ortaya çıktığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, problemin Robotik Cerrahi ile nasıl tedavi edilebileceğini açıkladı.

Özellikle birden fazla normal doğum yapmış ya da menopoza girmiş kadınlarda sıkça görüldüğünü belirten Doç. Dr. Taner Usta, rahim sarkmasının hemen hemen her yaştaki kadında meydana gelebileceğini ifade etti.

"Rahim sarkması birçok durumda yalnız değildir"

Doç. Dr. Usta, "Rahim sarkmasına birçok durumda mesane (idrar torbası) ve rektum da (dışkının son depolandığı yer) eşlik etmektedir. Dolayısıyla yapılan muayenede mutlaka detaylı değerlendirilmeleri gerekir. Bu detaylı değerlendirme daha sonraki tedavi sürecinin başarısını etkileyen en önemli ilk basamağını oluşturur" şeklinde açıklama yaptı.

Rahim sarkmasının şiddetine göre dört farklı evrede değerlendirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Usta, hafif, orta, şiddetli ve aşırı derecede sarkma evrelerinin belirtileri ve şikayetleri jinekolojik muayene ile birbirlerinden kolay bir şekilde ayrılabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Usta, günümüzde robotik cerrahi ile gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde rahim sarkmasının tamamen tedavi edilebildiğini anlattı.

Rahim sarkmasının belirtileri

Birinci derece (başlangıç) sarkmaların genellikle herhangi bir belirti göstermediğini, sıklıkla normal doğum yapmış kadınlarda görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Taner Usta, ancak orta dereceli sarkmalar ile birlikte belirtilerin ortaya çıktığını, en sık görülen belirtiler arasında pelvis bölgesinde ağırlık hissi, vajinadan dışarı kitle şeklinde organların çıkması ve bazı hastalarda da idrar kaçırma gibi problemlerin yer aldığını söyledi.

"Rahim sarkması ile birlikte hem idrar kaçırma hem de idrar yapamama görülebilir"

Doç. Dr. Taner Usta, "Bunların yanı sıra vajinal kanama, tekrarlayan mesane enfeksiyonu, kabızlık ve cinsel ilişkide zorluk da rahim sarkmasının belirtileri arasında bulunur. Birinci derece sarkmalarda genellikle önleyici tedaviler tercih edilir. Ancak rahatsızlığın ilerlediği durumlarda cerrahi müdahale kaçınılmaz olur. Aşırı sarkma evresinde ise rahmin çıkarıldığı histerektomi uygulaması gerçekleştirilir. Bu uygulama son yıllarda robotik cerrahi ile beraber kolay bir şekilde yapılabilir" şeklinde konuştu.

Rahim sarkmasında suçlunun rahim olmadığının altını çizen Doç Dr. Usta, her sarkma durumunda rahimin alınmadığını belirterek rahatlıkla rahmin korunarak hastanın tedavi edilebileceğini kaydetti.

Robotik cerrahi operasyonu

Günümüzde histerektomi operasyonu için robotik cerrahinin en sık tercih edilen yöntemler arasında olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Usta, klasik laparoskopik yönteme göre üç boyutlu ve büyütülmüş görüntü sağlamasının, daha hassas müdahalelerin yapılabilmesinin hem doktor, hem de hasta için konforlu bir ameliyat ortamı sağladığını belirterek, oldukça tercih edilen robotik cerrahi ile operasyonların daha başarılı ve daha kısa sürede gerçekleştirilebildiğinin altını çizdi.

Rahim sarkmasında ille de rahmi almak mı gerekir?

"Rahim sarkması için illa ki rahimin alınması gerekmez" diyen Doç. Dr. Taner Usta, rahimi almadan karın içerisinde ki sağlam bağlara asılarak rahim sarkmasının tedavi edilebildiğini vurguladı.

Çok ince detayları olan bu zor operasyonların robotik cerrahi ile daha kolay yapılabildiğinin altını çizen Doç. Dr. Taner Usta, robotik cerrahi ile operasyonun küçük bir kesiden yapılmasının hastanın hastanede kalış süresini ve operasyon sonrası iyileşme süresini de önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

Doç. Dr. Taner Usta, robotik cerrahi müdahale ile hastaya mümkün olan minimum seviyede müdahalede bulunulduğu için operasyon esnasında çevre dokulara hasar verme riskinin ve operasyon sonrası bölgede komplikasyon oluşma riskinin oldukça azaldığını ifade etti.