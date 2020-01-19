Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Ecevit'in yakınlarının yanı sıra siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek.



Mehmet Kalay - Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani - İbrahim Berat Yılmaz

