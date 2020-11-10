Rakamlarla Şenol Güneş

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 67 müsabakada toplam 100 kez rakip fileleri havalandırdı. Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, bu rakamla maç başına 1.5 gol ortalamasına ulaştı. Şenol Güneş'li Milli Takım, 32 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 yenilgi alırken maçların yüzde 78'ini kaybetmeden kapattı, yüzde 48 galibiyet yüzdesine ulaştı.

50. resmi maçına 2 kaldı

Şu ana kadar 48 resmi müsabakada millilerin başında yer alan Şenol Güneş, Rusya ve Macaristan maçlarıyla 50 resmi müsabakaya ulaşacak. Futbolculuğunda 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktörlük dönemiyle birlikte toplam 98 karşılaşmada Türkiye'yi temsil etti. Deneyimli teknik adam, Hırvatistan maçının ardından oynanacak olan Rusya müsabakasıyla bu alanda da 100 barajına erişecek.

3 farklı turnuvaya götürdü

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Güneş, bu özelliğiyle A Milli Takımı, hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası finallerine götüren tek çalıştırıcı olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Güneş yönetimindeki Milli Takım üçüncü olduğu 2002 Dünya Kupası'nda 7 karşılaşma oynarken, 4 galibiyet elde etti. EURO 2020 Elemeleri'nde 18 gol kaydeden Türkiye, kendi sahasında hiç gol yemedi.

Dört kıtadan 41 rakip

Şenol Güneş'in başındaki Milli Takım, 4 kıtadan, 41 rakiple oynadı. Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarından takımlarla karşılaşan milliler, Güneş yönetiminde en çok Moldova ile karşılaştı. Türkiye, başarılı teknik adam yönetiminde 5 kez karşılaştığı rakibini tüm maçlarda mağlup ederken, rakip filelere 15 gol gönderdi ve hiç gol yemedi.

Güneş'in milli takımları Türkiye'de 11 farklı şehirde (İstanbul'da 15, Antalya'da 2, Sivas, Konya, Eskişehir, Adana, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa ve Gaziantep'de 1'er kez oynadı.) 26 müsabakada taraftarların karşısına çıktı.