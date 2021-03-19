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Rakka'daki 3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı iddiasına yalanlama

Rakka'daki 3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı iddiasına yalanlama
Rakka'daki 3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rakka'daki 3 yerleşim yerini Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapattığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, bölgede geçmişte teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel ve tuzaklanan mayın ve EYP olduğu, bölgenin emniyetli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bazı yabancı basın yayın organlarında "Türk askerlerinin Suriye'nin Rakka bölgesindeki 3 yerleşim yerini vatandaşların dönüşüne kapattığı" iddiası yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Saida, Muallak ve Cebel'e sivil halkın dönüşüne engel olunduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Söz konusu bölgelerin Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyelerince yoğunlukla kullanıldığını anımsatan yetkililer, buralarda teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel ve tuzaklanan mayın, EYP olduğunu vurguladı. TSK tarafından harekatın ardından bölgede kontrolün sağlandığını, yapılan araştırmalarda bölgede sivil yaşama ait izlerin olmadığını aktaran yetkililer, şunları söyledi:

"Halihazırda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırları içerisinde yer alan Saida, Muallak ve Cebel yerleşim yerlerinde terör örgütlerince daha önceden yerleştirilmiş çok sayıda mayın ve EYP düzeneği bulunuyor. Bu durum sivil halkın can ve mal güvenliği açısından büyük sorun oluşturmaktadır. Diğer bölgelerde olduğu gibi söz konusu bölgenin de unsurlarımız tarafından tamamen emniyetli hale getirilmesini müteakip sivil halkın zarar görmeden evlerine dönmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda söz konusu köylerin TSK tarafından yerleşime kapatılmasına ilişkin tüm iddialar asılsız ve dayanaktan yoksundur. TSK, Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için gerekli tüm çabayı göstermiş ve göstermeye büyük kararlılıkla devam edecektir."
Öte yandan yetkililer, bölgeye yönelik bombalamaların yanı sıra terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roket, füze saldırılarına, sızma çabaları ve tacizlere de dikkat çekerek, bunların sona erdirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Adem Aslan
 

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