Ralli pistindeki molozlar alev aldı

Olay, sabah 10.00 sıralarında İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde bulunan RalliKros pistinin yanındaki boş alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir süredir moloz atıklarının döküldüğü alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın geniş bir alana yayıldı

Molozlar, inşaat atıkları ev malzemelerinin yer aldığı atıklardaki yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Kara dumanların yükseldiği bölgeyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Moloz atıklarının kim tarafından ya da ne şekilde yakıldığı ise belli olmadı. Etrafa zararlı duman yayılmasına neden olan yangına ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Musa Öztürk

İLGİLİ HABER Bursa'da çiftlikte korkutan yangın

İLGİLİ HABER Pendik’te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.