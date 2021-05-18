Ramazan ayı boyunca 480 denetim, 7 bin 500 HES kodu sorgulandı

Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca her gün gerçekleştirilen denetimler ile vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almaları sağlandı. Ay boyunca 480 adet denetimin yapıldığı çalışmalar kapsamında ayrıca 7 bin 500 esnaf ve çalışanına yönelik HES kodu denetimleri yapılarak, Bilecik Valiliği Bilgi İşlem Sistemi'ne günlük olarak kaydedildi.

Bilecik'te pandemi döneminde yapılan valiliğe kayıtlı tüm denetimlerin yüzde 30'nu gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, faaliyetleri kapsamında salgında belirlenen kuralların uygulanıp uygulanmadığını denetlemenin yanı sıra genel temizlik, çalışma ve ürün muhafaza şartları, gramaj ve etiket fiyatları kontrol etti.