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Ramazan ayı mehteran ile karşılandı

Ramazan ayı mehteran ile karşılandı
Ramazan ayı mehteran ile karşılandı

Düzce Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılamak için Cedidiye Meydanı'nda coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdi. Mehter Takımı tarafından gerçekleştirilen "Hoş geldin Ramazan” gösterisine vatandaşlar da eşlik etti.

Ramazan ayı mehteran ile karşılandı - Tıkla İzle

Pandemi sebebiyle ara verilen ve iki yıldır yapılamayan Ramazan etkinlikleri bu sene coşkulu başladı. Düzce Belediyesi tarafından Cedidiye Meydanında gerçekleşen etkinlikte, Düzce Belediyesi Mehter Takımı çeşitli marşlar ve ilahileri seslendirdi. Mehter takımının coşkulu marşlarına vatandaşlar da eşlik etti. Belediye başkan yardımcıları Oya Kocaman ve Hasan Günden ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara lokma ve çeşitli ikramlar da dağıtıldı.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol

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