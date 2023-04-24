Ramazan ayı sonrası 6 adımda sağlıklı beslenme rutini oluşturun

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte beslenme, 2 ana öğüne hatta bazen 1 ana öğüne düşüyor ve bununla birlikte metabolizma hızı da yavaşlıyor. Oruç süresince azalan öğün sıklığı ve yavaşlayan metabolizmanın Ramazan Bayramı'nda da yanlış beslenme alışkanlıkları ile birleşmesinin kişilerde kilo alımına neden olabileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, “Yanlış beslenme, kilo alımıyla beraber sağlığı bozmasının yanı sıra; özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylerde sağlığın daha da bozulmasına yol açıyor.” dedi

Bayram, sağlıklı bir rutin oluşturmak için yapılması gerekenleri 6 adımı şu ifadelerle anlattı;

1- “Kızartmadan uzak durun

Kişilerin, oruç bitiminden sonra ağır yemek tüketmeleri sonucunda sindirim problemleriyle karşılaşabiliyor. Yağda kızartmalar ve hamur işleri midede hazımsızlık, reflü, bulantı, çarpıntı ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Kızartma yerine fırında pişirme ya da artık popüler hale gelen Airfryer'da pişirme tercih edilebilir. Salçalı ve baharatlı yemekler de mideye ağır gelebileceği için dikkat edilmelidir.

2- “Tatlı yerine meyve tüketin. İlla tatlı yemek istiyorsanız, sütlü ya da meyveli tatlıları tercih edin”

Artan tatlı isteğine karşı, taze ve kuru meyveler tercih edilmeli. Taze meyvelerin üzerine tarçın eklenebilir ve meyvelerin yanında kuruyemiş tüketilebilir. İlla tatlı yemek istiyorsanız daha masum olan sütlü ya da meyveli hafif ve az kalorili tatlılar tüketin.

3- Günde 2.5-3 litre su tüketin

Oruç sürecinde günlük sıvı tüketimi 1 litreye kadar düşebiliyor. Bu nedenle vücudun sıvı dengesini sağlamak adına günde 2-5-3 litre su tüketimi, Ramazan ayı boyunca kaybedilen sıvı miktarını kısa sürede düzenleyerek metabolizmayı hızlandırır.

4- Akşam yemeği, uyku saatinden 5-6 saat kadar önce olmalı!

Akşam yemeklerinin, uyku saatinden 5-6 saat kadar önce olmalı. Besinlerin sindirimi uzun sürüyor. Hem hazımsızlık yaşanmaması hem de uyku kalitesini etkilememesi adına yemek saatine dikkat etmek gerekiyor. Ana öğünlerde doygunluk hissi sağlamak; posa alımını artırmak ve bağırsak hareketlerini düzenlemek için bol yeşillikli salataların da sofralardan eksik olmaması önemli.

5- Haftada 3-4 gün yürüyüş yapmak hem bedene hem ruha iyi gelir

Fiziksel aktiviteyi artırmak, metabolizmayı hızlandırmanın bir diğer yoludur. Günümüzde hareketsiz bir yaşam sürmekten kaynaklı fiziksel aktivite yapmak zor gelse de havaların güzelleşmesi ile birlikte haftada 3-4 gün yarım saat ile 1 saat arası yürüyüş yapmak hem bedene hem de ruha iyi gelir.

6- İnternette gezen yanlış bilgilere dikkat

Ramazan ayında oruçla birlikte kilo alımı gözlenebiliyor. Kilo alan bireyler oruç sonrası hızlıca kilo vermek isteyebilir. Bu noktada; internette gezen yanlış bilgilere, detoks diyetlere ya da detoks sularına ilgi artıyor. Detoks, toksinlerden arınma anlamına gelir. Detoks için doğal beslenme temel prensiptir. Detoks suları vücutta yağdan değil, sıvıdan kayıp sağlar. Bu tarz detoks suları ya da diyetleri ile zayıflamayı tercih etmek yerine dengeli ve sağlıklı diyet programı ve fiziksel aktivitede artışla, kiloda kayıp sağlanmalıdır.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.