Ramazan ayında yanlış beslenmeye dikkat

Ramazan ayında oruç tutulmaya başlanmasıyla değişen öğün saatleri ve öğün sayısı nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme önem kazanıyor. Özellikle sahur vaktinde yemek yemeyenler, gün içerisinde halsiz ve bitkin kalabiliyor. Uzmanlar, sahur yapmanın muhakkak gerekli olduğunu belirterek, sağlık için iftarda dengeli bir şekilde yemek yenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yanlış beslenme Ramazan ayında kilo almaya neden olabilir

Diyetisyen İlayda Gökçen, sahurda besinlerin doğru seçilerek, sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtti. Yeterli ve dengeli beslenilmediği takdirde metabolizmanın az enerji harcamaya başladığını, vücut hareketleri yavaşladığını, yağ oranının arttığını ve fazla kilo alındığını belirten Gökçen, “Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verilerek, halsizlik, depresyon, mide ağrısı, hazımsızlık, tansiyon düşmesi gibi birçok sağlık problemi önlenebilir. Bu nedenle dengeli bir şekilde sağlıklı beslenmeyi sürdürmek ve doğru besinleri tüketmek önemlidir” dedi.

Sahura kalkmamanın zararları

“Ramazan'da en çok yapılan hataların başında sahura kalkmamak gelir” diyen Gökçen, özetle şunları söyledi:

“Sahur yemeğimiz yavaş sindirilen gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinler olmalıdır. Oruç süresince kabızlık, mide bulantısı ve mide bozulmalarını önlemeye yardımcı olması nedeni ile posadan zengin tam buğday ürünleri, sebze, meyve, sert kabuklu yemişler, haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, yoğurt veya az yağlı süt tercih edilebilir. Tatlı, kızartılmış ve yağlı besinler, yüksek tuz-sodyum içeren yeterli sıvı alınmasının toksinlerin vücuttan atılması, böbrek yükünü dengelemek ve dehidratasyonu önlemek için gereklidir."

Gökçen, iftar vaktinde birden yemek yemenin kan şekerinde dalgalanmalara yol açtığını aktardı. İftarda yemeklerin ikiye bölünerek tüketilmesi gerektiğine de dikkat çeken Diyetisyen İlayda Gökçen, hafif ana yemeklerin yanında salata ve yoğurt ile iftarın tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ahmet Altay