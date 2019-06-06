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Ramazan Bayramı'nın bilançosu ağır oldu: 54 kişi öldü 514 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı'nın bilançosu ağır oldu: 54 kişi öldü 514 kişi yaralandı
Ramazan Bayramı'nın bilançosu ağır oldu: 54 kişi öldü 514 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı'nın bilançosu ağır oldu: 54 kişi öldü 514 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı'nın bilançosu ağır oldu: 54 kişi öldü 514 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Yapılan tüm uyarılara rağmen bu bayramda yollar kan gölüne döndü. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin takip ettiği kazalarda bayram tatilinde yollarda 54 kişi öldü 514 kişi yaralandı.

1 HAZİRAN CUMARTESİ: 6 ölü, 98 yaralı

Samsun Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü
Konya Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Isparta Otomobille at arabası çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Viranşehir'de kaza: 2 yaralı
Ankara LGS yolunda kaza: 4 yaralı
Malatya Bayram tatiline giden işçiler kaza yaptı: 5 yaralı
Kayseri Takla atan otomobilde can pazarı: 5 yaralı
Hatay Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 2 yaralı
Nusaybin'de trafik kazası, 1 yaralı
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 5 yaralı
Side'de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Mersin'de 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
Bursa Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı
Konya'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
Tokat Traktör altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekirdağ Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı
Malatya'da kaza: 1 yaralı
Malatya Tünel girişinde kaza: 6 yaralı
Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı
Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı:1 yaralı
Tekirdağ Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı
Kastamonu'da yağmur kazaları da beraberinde getirdi: 1 ölü, 7 yaralı
Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

2 HAZİRAN PAZAR:13 ölü, 90 yaralı

Karaman'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
Malatya-Kayseri karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye Otomobilin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Malatya Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Zonguldak Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Düzce Bayram tatili için memleketlerine giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
Kütahya Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
Kırşehir'de kaza: 2 yaralı
İstanbul Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu
Kocaeli'de feci kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı
Fethiye'de trafik kazası: 1'i çocuk 6 yaralı
Balıkesir'de yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı
Kastamonu Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Çorum'da 3 ayrı kaza: 3 ölü, 11 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil uyarı levhasına çarptı: 4 yaralı
Kahramanmaraş Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Kocaeli D-100'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kocaeli Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Düzce TEM'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
Bursa Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü
Balıkesir, Genç polis kazada hayatını kaybetti
Tekirdağ'da iki ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

3 HAZİRAN AREFE GÜNÜ:10 ölü, 116 yaralı

Diyarbakır Tarlaya uçan kamyon alev alev yandı: 3 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Karabük'te otomobil takla attı: 2 yaralı
Karabük Otomobil kayganlaşan yolda takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı
Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı
İstanbul Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Zonguldak İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da trafik lambasına çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı
Sivas Bayram yolunda kaza: 4'ü ağır 6 yaralı
Bursa Güvenlik şeridinde duran otomobile karpuz yüklü kamyonet çarptı: 1 ölü
İstanbul Kontrolden çıkan araç askerlik şubesinin bahçesine uçtu:2 yaralı
Kocaeli D-100'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
Amasya Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı
Adıyaman Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı
Elazığ Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Tokat Bayram alışverişinden dönen baba ile kızı kazada hayatını kaybetti
Mersin Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı
Manisa Kabir ziyaretinden dönerken araba çarpan genç yaşamını yitirdi
Manisa'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Samsun'da kaza: 9 yaralı
Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kastamonu'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Niğde'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Milas'ta üç kaza: 1 ölü 8 yaralı
Kahta'da kaza: 2 Yaralı
Zonguldak Vatandaşların kalp masajı yaptığı sürücü hayatını kaybetti
Amasya 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Adıyaman Bayram ziyaretine giden aile uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı
Kırşehir Kırşehir'de kaza:1 ağır yaralı
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman'daki kazada ağır yaralanan 3 kişi öldü

4 HAZİRAN BAYRAMIN 1. GÜNÜ:6 ölü, 85 yaralı

Mersin Otomobilin çarptığı genç öldü
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
İstanbul Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı
Çorum Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Bilecik Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı
Denizli Takla atan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı
Balıkesir Dalgınlık ölümle sonuçlandı
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Mersin'de trafik kazası: 10 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
Karabük Hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı
Adıyaman Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı
Kayseri'de feci kaza: 4 yaralı
Denizli Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü:1 yaralı
Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Kocaeli 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı
İstanbul Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı
Kepsut'ta trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı
Düzce'de feci kaza: 2 ölü
Denizli Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Ardahan'da feci kaza: 6 yaralı

5 HAZİRAN BAYRAMIN 2. GÜNÜ:19 ölü, 125 yaralı

Sivas'ta trafik kazası 1 ölü 8 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Antalya'da zincirleme kaza: 9 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
K.Maraş Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Niğde Refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü
Şanlıurfa Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Afyonkarahisar Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yoldan çıktı: 1 yaralı
Tekirdağ'da feci kaza: 5 ölü
Kayseri Jandarmadan kaçan motosiklet römorka çarptı: 2 yaralı
TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
Adıyaman Güneş altında bekleyen yaralıların üzerinde örtü açıp gölge yaptılar 4 yaralı
Zonguldak Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı
Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Bilecik'te devrilen kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı
Samsun Kavşakta ambulansa yol vermek isteyen otomobil kaza yaptı: 11 yaralı
Çanakkale Otomobil, motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü
Bursa Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Hatay'da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı
Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Rize'de feci kaza:1 ölü
Şanlıurfa Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Afyonkarahisar Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Samsun Traktör devrildi: 1 ölü
Dinar'da trafik kazası: 1 yaralı
Adıyaman Bayram ziyareti dönüşü kaza: 4 yaralı
Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı
Bursa Bayramlaşmadan dönen aile ölümden döndü: 4 yaralı
Denizli Otobüsün çarptığı adam hayatını kaybetti
Muğla'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Ereğli'de iki otomobil çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralı
Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ta trafik kazası 7 yaralı
Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Gediz'de trafik kazası:8 yaralı
Kumluca'da trafik kazası: 1 ölü

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