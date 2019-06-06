Ramazan Bayramı'nın bilançosu ağır oldu: 54 kişi öldü 514 kişi yaralandı.

Yapılan tüm uyarılara rağmen bu bayramda yollar kan gölüne döndü. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin takip ettiği kazalarda bayram tatilinde yollarda 54 kişi öldü 514 kişi yaralandı.

1 HAZİRAN CUMARTESİ: 6 ölü, 98 yaralı

Samsun Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü

Konya Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Isparta Otomobille at arabası çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Viranşehir'de kaza: 2 yaralı

Ankara LGS yolunda kaza: 4 yaralı

Malatya Bayram tatiline giden işçiler kaza yaptı: 5 yaralı

Kayseri Takla atan otomobilde can pazarı: 5 yaralı

Hatay Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 2 yaralı

Nusaybin'de trafik kazası, 1 yaralı

Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 5 yaralı

Side'de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'de 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

Bursa Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Konya'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Tokat Traktör altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da kaza: 1 yaralı

Malatya Tünel girişinde kaza: 6 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Tekirdağ Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Kastamonu'da yağmur kazaları da beraberinde getirdi: 1 ölü, 7 yaralı

Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

2 HAZİRAN PAZAR:13 ölü, 90 yaralı

Karaman'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye Otomobilin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak Pat pat sürücüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Düzce Bayram tatili için memleketlerine giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Kütahya Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

Kırşehir'de kaza: 2 yaralı

İstanbul Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu

Kocaeli'de feci kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Fethiye'de trafik kazası: 1'i çocuk 6 yaralı

Balıkesir'de yolcu minibüsü yan yattı: 10 yaralı

Kastamonu Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'da 3 ayrı kaza: 3 ölü, 11 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil uyarı levhasına çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Kocaeli D-100'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kocaeli Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Düzce TEM'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

Bursa Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü

Balıkesir, Genç polis kazada hayatını kaybetti

Tekirdağ'da iki ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

3 HAZİRAN AREFE GÜNÜ:10 ölü, 116 yaralı

Diyarbakır Tarlaya uçan kamyon alev alev yandı: 3 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük Otomobil kayganlaşan yolda takla attı: 2'si çocuk 5 yaralı

Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

İstanbul Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak İki otomobil kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da trafik lambasına çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Sivas Bayram yolunda kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Bursa Güvenlik şeridinde duran otomobile karpuz yüklü kamyonet çarptı: 1 ölü

İstanbul Kontrolden çıkan araç askerlik şubesinin bahçesine uçtu:2 yaralı

Kocaeli D-100'de iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

Amasya Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Amasya'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı

Elazığ Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Tokat Bayram alışverişinden dönen baba ile kızı kazada hayatını kaybetti

Mersin Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa Kabir ziyaretinden dönerken araba çarpan genç yaşamını yitirdi

Manisa'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Samsun'da kaza: 9 yaralı

Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Niğde'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Milas'ta üç kaza: 1 ölü 8 yaralı

Kahta'da kaza: 2 Yaralı

Zonguldak Vatandaşların kalp masajı yaptığı sürücü hayatını kaybetti

Amasya 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Adıyaman Bayram ziyaretine giden aile uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Kırşehir Kırşehir'de kaza:1 ağır yaralı

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'daki kazada ağır yaralanan 3 kişi öldü

4 HAZİRAN BAYRAMIN 1. GÜNÜ:6 ölü, 85 yaralı

Mersin Otomobilin çarptığı genç öldü

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı

Çorum Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Bilecik Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı

Denizli Takla atan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı

Balıkesir Dalgınlık ölümle sonuçlandı

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 10 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Karabük Hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı

Adıyaman Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı

Kayseri'de feci kaza: 4 yaralı

Denizli Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü:1 yaralı

Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

İstanbul Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı

Kepsut'ta trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı

Düzce'de feci kaza: 2 ölü

Denizli Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Ardahan'da feci kaza: 6 yaralı

5 HAZİRAN BAYRAMIN 2. GÜNÜ:19 ölü, 125 yaralı

Sivas'ta trafik kazası 1 ölü 8 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'da zincirleme kaza: 9 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

K.Maraş Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Niğde Refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü

Şanlıurfa Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Afyonkarahisar Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza: 5 ölü

Kayseri Jandarmadan kaçan motosiklet römorka çarptı: 2 yaralı

TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil refüje uçtu: 3 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti

Adıyaman Güneş altında bekleyen yaralıların üzerinde örtü açıp gölge yaptılar 4 yaralı

Zonguldak Freni patlayan otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı

Amasya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Bilecik'te devrilen kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Samsun Kavşakta ambulansa yol vermek isteyen otomobil kaza yaptı: 11 yaralı

Çanakkale Otomobil, motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü

Bursa Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Hatay'da bayram ziyareti yolunda kaza: 6 yaralı

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Rize'de feci kaza:1 ölü

Şanlıurfa Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Afyonkarahisar Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Samsun Traktör devrildi: 1 ölü

Dinar'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman Bayram ziyareti dönüşü kaza: 4 yaralı

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa Bayramlaşmadan dönen aile ölümden döndü: 4 yaralı

Denizli Otobüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Muğla'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralı

Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ta trafik kazası 7 yaralı

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gediz'de trafik kazası:8 yaralı

Kumluca'da trafik kazası: 1 ölü