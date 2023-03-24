Ramazan geldi, hurmaya talep arttı

Sivas'ta iftar sofralarının gözdesi hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatları yüzde 20 artan hurmanın kilogramı cinsine göre 40 lira ile 200 lira arasında değişiyor.

Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ramazan ayında hurmaya olan talebin arttığını söyleyen esnaf Mehmet Gözütok, “Hurma her derde devadır. Hurma, şeker hastalığına da iyi gelir, her derde deva olan bir üründür. Mübarek ayın hurmasını 12 ay boyunca satıyoruz. Geleneklerimizden dolayı babalarımızdan ve dedelerimizden gördüklerimizi biz de devam ettiriyoruz. Ramazan'da sofralarda iftarı açmadan önce sofralarımızda bulunuyor” dedi.

Mert Taha Varol - Yunus Çiftci

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