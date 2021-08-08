İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ramazan Keskin'in sağ diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı

Ramazan Keskin'in sağ diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı
Ramazan Keskin'in sağ diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı

Bursaspor'un genç futbolcusu Ramazan Keskin'in, dünkü antrenmanda sağ diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç futbolcusu Ramazan Keskin'den talihsiz bir haber geldi. 22 yaşındaki futbolcunun, dünkü antrenman sırasında sağ diz ön çapraz bağının koptuğu belirtildi.

Yeşil-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Dünkü antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ramazan Keskin'in, yapılan muayenesi ve sponsorumuz olan VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda sağ diz ön çapraz bağının tam kopuk olduğu saptanmıştır. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Futbolcumuz Ramazan Keskin'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Barış Yalım

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.